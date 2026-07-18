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Дончанка присвоила найденные на заправке 15 тысяч и стала фигуранткой уголовного дела

В Егорлыкском районе женщина присвоила чужие деньги с пола АЗС.

Источник: Комсомольская правда

В Егорлыкском районе полицейские нашли женщину, которая присвоила 15 тысяч рублей, найденные на заправке. О случившемся рассказали в пресс-службе донского МВД.

В полицию Егорлыкского района обратилась женщина из Целинского района. Она рассказала, что обронила 15 тысяч рублей на заправке в станице Егорлыкской. Когда хватилась, денег уже не было.

Полицейские быстро нашли, кто забрал деньги. Этим человеком оказалась местная жительница. Женщина увидела на полу купюры, подняла их и решила оставить себе. При этом она даже не попыталась найти хозяина.

Теперь против нее возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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