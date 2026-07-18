Куртка, левое яичко и проклятие Менема: Какие приметы объединяют Аргентину перед финалом ЧМ

Если первый матч человек посмотрел на правом краю дивана, ел пиццу из определённого ресторана и был в старой футболке Месси, следующую игру он проведёт там же, с той же едой и в той же одежде. Футболку могут принципиально не стирать до конца турнира. Человека, который вышел в ванную перед решающим голом, в следующий раз способны снова отправить туда на весь опасный отрезок.