Мадьяр: Спикер парламента Венгрии Форстхоффер назначена и.о. президента

Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер назначена временно исполняющей обязанности президента страны вместо отстраненного от должности Тамаша Шуйока. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр республики Петер Мадьяр.
Политик отметил, что Шуйок подписал принятую парламентом 17-ю поправку к конституции Венгрии и с нуля часов 20 июля его полномочия в качестве президента республики прекращаются.
«В соответствии с положениями основного закона, с 20 июля полномочия президента республики временно будет исполнять председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер», — сказал он.
По его словам, парламент должен избрать нового президента Венгрии в течение 30 дней.
Как писал сайт KP.RU, вечером 18 июля Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Президент страны подчеркнул, что данная поправка является нарушением действующего основного закона. Он отметил, что его подпись служит окончательным свидетельством полного и непоколебимого уважения к институту президентства и приверженности неукоснительному соблюдению основного закона Венгрии.