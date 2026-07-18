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Мадьяр: Спикер парламента Венгрии Форстхоффер назначена и.о. президента

Ранее президент Венгрии подписал предусматривающую его отставку поправку к конституции.

Источник: Комсомольская правда

Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер назначена временно исполняющей обязанности президента страны вместо отстраненного от должности Тамаша Шуйока. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр республики Петер Мадьяр.

Политик отметил, что Шуйок подписал принятую парламентом 17-ю поправку к конституции Венгрии и с нуля часов 20 июля его полномочия в качестве президента республики прекращаются.

«В соответствии с положениями основного закона, с 20 июля полномочия президента республики временно будет исполнять председатель Государственного собрания Агнеш Форстхоффер», — сказал он.

По его словам, парламент должен избрать нового президента Венгрии в течение 30 дней.

Как писал сайт KP.RU, вечером 18 июля Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Президент страны подчеркнул, что данная поправка является нарушением действующего основного закона. Он отметил, что его подпись служит окончательным свидетельством полного и непоколебимого уважения к институту президентства и приверженности неукоснительному соблюдению основного закона Венгрии.

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