CNBC узнал о планах Белого дома регулировать доступ компаний к ИИ-моделям

На этой неделе администрация Трампа запустила программу Gold Eagle, которая предусматривает сотрудничество с частным сектором для поиска и устранения уязвимостей в ИИ-системах. По данным CNBC, в рамках этой инициативы Белый дом может получить роль в определении компаний, которым будет предоставляться доступ к новым моделям. Телеканал отметил, что это поставило под вопрос будущее проекто Project Glasswing Anthropic и Daybreak OpenAI.