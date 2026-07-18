CNBC узнал о планах Белого дома регулировать доступ компаний к ИИ-моделям

Администрация президента США Дональда Трампа намерена усилить контроль за распространением передовых моделей искусственного интеллекта и определять, какие компании и организации смогут получать к ним доступ. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
До сих пор такие решения принимали сами разработчики, отметил телеканал. OpenAI и Anthropic самостоятельно выбирали партнеров, которым предоставляли доступ к наиболее мощным моделям, включая крупных корпоративных клиентов и отдельные государственные структуры. По данным телеканала, в дальнейшем запуск программ доступа к новым моделям может потребовать согласования с властями.
«Решения о сроках и масштабах выпуска моделей полностью остаются за компаниями», — заявил представитель Белого дома, добавив, что взаимодействие с государственными экспертами при тестировании ИИ-систем является добровольным. По его словам, администрация «продолжает сотрудничать со всеми ведущими американскими ИИ-лабораториями, чтобы повысить безопасность этой технологии, не сдерживая инновации».
На этой неделе администрация Трампа запустила программу Gold Eagle, которая предусматривает сотрудничество с частным сектором для поиска и устранения уязвимостей в ИИ-системах. По данным CNBC, в рамках этой инициативы Белый дом может получить роль в определении компаний, которым будет предоставляться доступ к новым моделям. Телеканал отметил, что это поставило под вопрос будущее проекто Project Glasswing Anthropic и Daybreak OpenAI.
В июне Трамп подписал указ, призвавший компании добровольно предоставлять правительству ранний доступ к новым моделям для тестирования за 30 дней до вывода на рынок. Позже Financial Times со ссылкой на источники сообщила о переговорах Вашингтона с разработчиками ИИ о создании стандартов для выпуска новых моделей.
Впоследствии гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что власти попросили компанию сначала открыть доступ к GPT-5.6 ограниченному кругу партнеров, а уже затем проводить более широкий запуск. По словам Альтмана, правительство все больше обеспокоено возможностями наиболее продвинутых ИИ-систем.
Ранее Anthropic ограничила доступ к своим моделям Mythos 5 и Fable 5 после требования властей США сократить их использование иностранными гражданами из-за рисков для национальной безопасности. Позднее компания получила разрешение предоставить доступ к Claude Mythos 5 ряду «доверенных» американских организаций, а Минторг США снял экспортные ограничения с этих моделей.
По данным FT, в рамках новых правил власти намерены определить критерии для «прорывных» моделей, обладающих наиболее широкими возможностями и потенциальными рисками, а также установить сроки их проверки перед выпуском.
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