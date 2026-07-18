Покоривший Эверест на руках Рустам Набиев попал в ДТП под Москвой

Российский спортсмен и блогер Рустам Набиев получил травмы в результате автомобильной аварии по пути из Тульской области в Москву. О последствиях ДТП он рассказал в своем аккаунте в «Максе».
По словам Набиева, в момент аварии он находился на заднем сиденье легкового автомобиля. В результате столкновения он получил травму левого плеча, поэтому подвижность руки сейчас ограничена.
«С водителем все нормально, не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался в впереди едущую машину, а там трое детей. Слава богу, никто не пострадал», — рассказал Набиев в видеосообщении.
Рустам Набиев — российский спортсмен, паралимпиец и блогер, уроженец Башкирии. Он лишился обеих ног в 2015 году в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске. После длительной реабилитации начал заниматься следж-хоккеем и альпинизмом. Известность получил как первый в истории человек, которому удалось покорить вершину горы Эверест (8848 м), используя только силу рук. На его счету также успешные восхождения на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и восьмитысячник Манаслу.
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