Покоривший Эверест на руках Рустам Набиев попал в ДТП под Москвой

Рустам Набиев — российский спортсмен, паралимпиец и блогер, уроженец Башкирии. Он лишился обеих ног в 2015 году в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске. После длительной реабилитации начал заниматься следж-хоккеем и альпинизмом. Известность получил как первый в истории человек, которому удалось покорить вершину горы Эверест (8848 м), используя только силу рук. На его счету также успешные восхождения на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и восьмитысячник Манаслу.