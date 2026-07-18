Минздрав: 10 раненых при атаке ВСУ в Котовске отправят в федеральные медцентры

Ранее стало известно, что сотрудники Центра медицины катастроф приехали в Тамбовскую область для оказания помощи раненым после атаки ВСУ. В результате атаки украинских беспилотников погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины — от 20 до 45 лет. Также еще 25 человек пострадали: 16 из них мужчины от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.