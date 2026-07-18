Волгоградские УК за шесть месяцев поставили рекорд по штрафам

В Волгоградской области, несмотря на действующие ограничения, разрешающие проводить проверки лишь в случае наличия угрозы жизни и здоровью граждан, управляющие компании продолжают ставить антирекорды по объёмам штрафов. За минувшие полгода Госжилнадзор выписал обслуживающим организациям штрафов на баснословные 38 млн рублей, что на 10 млн больше, чем за нелогичный период прошлого года.