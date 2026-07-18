Северная Осетия стала одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма

Добраться до Северной Осетии из Москвы прямым рейсом можно за три часа. Стоимость авиабилетов туда и обратно в июле 2026 года начинается от 21,7 тысячи рублей. Альтернативные варианты включают перелет до Минеральных Вод с последующей 4,5-часовой поездкой на электричке или путешествие на поезде.