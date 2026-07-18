На «Российской креативной неделе» обсудили платформенную экономику и локальные бренды

Ранее сообщалось, что в этом году крупнейший в России VK Fest впервые состоится на ВДНХ, где для гостей будут работать автограф-зоны, лектории, спортивные и творческие площадки, а также места для отдыха и семейного досуга. Территорию выставки разделят на семь сцен с разными программами, чтобы каждый нашёл занятие по душе.