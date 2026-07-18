В мэрии рассказали о планах обезопасить перекресток у гостиницы «Калининград»

«Пешеходный пятачок на противоположной стороне от гостиницы “Калининград” будет переделываться под новую концепцию захода на трамвайную платформу. Также будет выстраиваться велопешеходная связь. Мы разметкой отделим пешеходную зону (она будет порядка 3−4 метров) и велоинфраструктуру (велодорожка будет шириной около двух метров). Связь через упомянутый островок будет бесшовной. Сейчас, замечу, все пешеходы на этом участке ютятся на тротуаре шириной буквально метр-полтора», — добавил Романов.