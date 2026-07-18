«Гимн грусти и измен»: «Камин» JONY с 4 млн прослушиваний стала гимном ИИ-драм и обогнала Тейлор Свифт

Ранее Life.ru писал, что песня Jony «Камин» 2020 года получила вторую жизнь через нейросетевые ролики в TikTok, став саундтреком к коротким AI-сериалам о любовных драмах фруктов и овощей, где герои переживают измены и скандалы. Вирусный успех принёс композиции 879 млн прослушиваний на YouTube Music за месяц, что считается рекордом, и, по оценкам, принёс артисту около $3 млн роялти.