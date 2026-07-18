Бьянка на VK Fest захотела потверкать под Zivert и «Золотое кольцо»

Певица Бьянка на VK Fest призналась, что хотела бы тверкать и вогать на концертной площадке под треки певицы Zivert (Юлии Зиверт) и Надежды Кадышевой — солистки ансамбля «Золотое кольцо», известной по хитам в жанре народной музыки. Артистка выразила желание оторваться под их хиты.