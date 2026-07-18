Бьянка на VK Fest захотела потверкать под Zivert и «Золотое кольцо». Видео © Life.ru.
«Я бы сделала короткие уроки по тверку и вогу. Это направления в танцах», — отметила звезда.
Напомним, в рамках VK Fest выступит обширная группа звёзд — от pop-исполнителей и рэперов до культовых коллективов. Фанаты блогеров смогут лично пообщаться с популярными инфлюэнсерами, сделать фото и получить автографы. Помимо концертов, на ВДНХ будут работать тематические площадки: спортивные, творческие, VR-зоны, научные интерактивы, игровые пространства и встречи с анимационными персонажами.
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