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Охлобыстин целовал Асмус в шею, а она призналась ему в любви: пикантная ситуация на красной дорожке

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин много лет снимались в сериале «Интерны».

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин много лет снимались в сериале «Интерны». Похоже, сей факт сблизил коллег настолько, что на красной дорожке произошла довольно неожиданная история. Когда Кристина давала интервью, мимо неё проходил Иван Охлобыстин. И вот тут и произошло неожиданное. Теперь эту историю обсуждают свидетели. Что именно случилось — смотрите на видео.