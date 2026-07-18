В Балтийске на день ограничат перевозку автомобилей на косу

В следующее воскресенье, 26 июля, ограничения введут из-за мероприятий, посвящённых Дню города. Переправа будет работать только на выпуск автотранспорта, который прибыл на Балтийскую косу ранее. Посадку автомобилей для следования на Балтийскую косу в этот день проводить не будут.