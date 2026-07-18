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В Балтийске на день ограничат перевозку автомобилей на косу

В День города переправа будет работать только на вывоз машин, прибывших туда заранее.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске на день ограничат перевозку автомобилей на Балткосу. В этот день отправить машину на косу не получится. Об этом сообщили в телеграм-канале «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск».

В следующее воскресенье, 26 июля, ограничения введут из-за мероприятий, посвящённых Дню города. Переправа будет работать только на выпуск автотранспорта, который прибыл на Балтийскую косу ранее. Посадку автомобилей для следования на Балтийскую косу в этот день проводить не будут.

Для пассажиров без личного транспорта режим работы останется штатным. Администрация переправы попросила жителей и гостей заранее планировать поездки и учитывать введённые ограничения.