Рублёв вышел в финал турнира ATP в Швеции, обыграв чилийца Табило

Ранее бывший теннисист Дмитрий Турсунов заявил, что у Даниила Медведева и Андрея Рублёва сохраняются психологические сложности, а время для серьёзной перестройки игры уходит. Он отметил, что Медведев пытается модифицировать технику, но в зрелом возрасте это сложно, и его мотивация неочевидна, в отличие от Джоковича, который ради изменений готов на многое, при этом у Медведева нет агрессивных сдвигов, характерных для великих чемпионов.