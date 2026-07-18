Харламов рассказал, как похудел на 14 килограммов благодаря «плохой еде»

Ранее певица Валерия в 58 лет рассказала, что сохранила тот же вес, что был у нее в 17 лет, и поделилась своими секретами стройности. Она уточнила, что основа ее рациона строится на строгом контроле КБЖУ, то есть калорий, белков, жиров и углеводов. Каких еще принципов питания придерживается звезда, насколько они полезны и подойдут ли всем, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.