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Харламов рассказал, как похудел на 14 килограммов благодаря «плохой еде»

Юморист Гарик Харламов рассказал, что за последние два месяца ему удалось сбросить 14 килограммов. Отвечая на вопросы о секрете диеты, шоумен ответил с иронией, посоветовав «есть плохую еду». В качестве примера он привел брокколи, которую в шутку отнес к вредным продуктам.

Юморист Гарик Харламов рассказал, что за последние два месяца ему удалось сбросить 14 килограммов. Отвечая на вопросы о секрете диеты, шоумен ответил с иронией, посоветовав «есть плохую еду». В качестве примера он привел брокколи, которую в шутку отнес к вредным продуктам.

— Просто ешьте плохую еду, — передает слова Харламова Super.ru.

Ранее певица Валерия в 58 лет рассказала, что сохранила тот же вес, что был у нее в 17 лет, и поделилась своими секретами стройности. Она уточнила, что основа ее рациона строится на строгом контроле КБЖУ, то есть калорий, белков, жиров и углеводов. Каких еще принципов питания придерживается звезда, насколько они полезны и подойдут ли всем, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Специалисты утверждают, что сон с 23:00 до 06:00 является оптимальным режимом для тех, кто стремится похудеть и сохранить здоровье, потому что именно в это время гормональная система работает правильно. «ВМ» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, действительно ли именно этот временной промежуток самый лучший для похудения.