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Орбан заявил, что в Венгрии начался произвол

Если такое смогли сотворить с президентом, завтра уже никто не будет в безопасности, отметил Орбан.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление в силу 17-й поправки к конституции, которая отстраняет президента Венгрии Тамаша Шуйока от должности, говорит о начале произвола в стране.

«Сегодня рухнула последняя преграда. Произвол отныне не угроза, а реальность», — написал политик в соцсети.

Орбан подчеркнул, что если такое смогли сотворить с президентом республики, то завтра уже никто не будет в безопасности.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер назначена врио президента страны вместо отстраненного от должности Шуйока. Парламент должен избрать нового президента Венгрии в течение 30 дней.

Напомним, 14 июля парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента Шуйока и ограничение депутатских сроков.

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