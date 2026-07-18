«Зенит» в десятый раз завоевал Суперкубок России, победив по пенальти «Спартак»

Первый тайм прошел полностью под диктовку столичной команды. Игра была далека от идеальной, много ошибок было как с одной, так и с другой стороны. Но «красно-белые» чуть опаснее атаковали и лучше держали мяч. Неудивительно, что именно «Спартак» открыл счет: на 24-й минуте Кристофер Мартинс оказался быстрее всех на добивании после удара Пабло Солари и отправил мяч в пустые ворота — 1:0.