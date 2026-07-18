«Зенит» в десятый раз завоевал Суперкубок России, победив по пенальти «Спартак»

Матчи этих команд всегда стоят особняком. Дерби двух столиц — главное событие российского клубного футбола. Наверное, это символично, что новый сезон открыли именно «Спартак» и «Зенит». Разумеется, при аншлаге: все с 40 с лишним тысяч билетов на игру в Нижнем Новгороде были распроданы.
Задачи и цели как «Спартака», так и «Зенита» понятны: завоевать всевозможные трофеи. Но если у петербургского клуба с этим в последние годы нет никаких проблем, то «красно-белые» редко радуют своих болельщиков. За предыдущие девять лет москвичи по разу выигрывали чемпионат и Суперкубок и дважды завоевали Кубок. Для сравнения: за тот же период зенитовцы взяли 14 трофеев.
Во второй половине картина чуть изменилась. Спартаковцы также больше владели мячом, но «сине-бело-голубые» начали создавать моменты. Фото: Александр Вильф / РИА Новости.
Визуально было заметно превосходство спартаковских болельщиков. Их и в городе в эти дни было значительно больше. Объявление диктором фамилий игроков «Зенита» фанаты «красно-белых» встречали неодобрительным гулом. Больше всех, конечно же, «досталось» экс-спартаковцу Александру Соболеву. Впрочем, Соболев давно уже привык к этому. Такое ощущение, что такая реакция его только заводит.
Первый тайм прошел полностью под диктовку столичной команды. Игра была далека от идеальной, много ошибок было как с одной, так и с другой стороны. Но «красно-белые» чуть опаснее атаковали и лучше держали мяч. Неудивительно, что именно «Спартак» открыл счет: на 24-й минуте Кристофер Мартинс оказался быстрее всех на добивании после удара Пабло Солари и отправил мяч в пустые ворота — 1:0.
Дерби двух столиц — главное событие российского клубного футбола. Фото: Григорий Соколов / РИА Новости.
Во второй половине картина чуть изменилась. Спартаковцы также больше владели мячом, но «сине-бело-голубые» начали создавать моменты. Вышедший на замену новичок «Зенита» бразилец Фелипе Аугусто мог сравнивать счет, однако с близкого расстояния пробил головой выше ворот. В концовке матча Сергей Семак сделал еще несколько замен, освежил игру. Зенитовцы давили и в итоге добились своего: на 97-й минуте арбитр после просмотра VAR заметил игру рукой защитника «Спартака» Александера Джику в своей штрафной и назначил пенальти. Соболев с «точки» не промахнулся — 1:1. Шок для «красно-белых».
В послематчевой серии свое веское слово сказал вратарь «Зенита» Денис Адамов: он потащил удары от Наиля Умярова и Игоря Дмитриева. У петербуржцев свою попытку не реализовал только Андрей Мостовой. «Сине-бело-голубые» победили и в десятый раз в истории завоевали Суперкубок.