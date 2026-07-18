В Чехии при столкновении автобусов пострадали 47 человек

В Чехии столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали 47 человек, сообщает портал České noviny.
Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 мск) у населенного пункта Олексовице в районе Зноймо. По данным полиции, автобус, следовавший из Брно, врезался в другой автобус, выезжавший на главную дорогу с второстепенной. Тесты на алкоголь у обоих водителей показали отрицательный результат.
В результате столкновения семь человек получили травмы средней и тяжелой степени, еще у 25 пострадавших зафиксировали легкие травмы. Один ребенок отделался незначительными ушибами — спасатели подарили ему плюшевую собаку, чтобы снять стресс.
Пострадавших доставили в больницы Брно и Зноймо. Трасса, соединяющая два города, была перекрыта на пять часов. Движение полностью восстановили после 16:30 по местному времени (17:30 мск).
На месте происшествия работали 13 бригад спасателей, включая вертолет и машину скорой помощи.
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