В Чехии при столкновении автобусов пострадали 47 человек

Авария произошла около 9:30 по местному времени (10:30 мск) у населенного пункта Олексовице в районе Зноймо. По данным полиции, автобус, следовавший из Брно, врезался в другой автобус, выезжавший на главную дорогу с второстепенной. Тесты на алкоголь у обоих водителей показали отрицательный результат.