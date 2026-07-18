Певица Серябкина перенесла операцию

Серябкина рассказала, что полтора месяца терпела сильную боль и не обращалась к врачам из-за плотного графика. Две недели назад ей наконец зашили сухожилия. Рука была забинтована, двигать ею Серябкина практически не могла, но уже на следующий день вышла на сцену закрытого мероприятия.