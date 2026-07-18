Певица Серябкина перенесла операцию

Певица Ольга Серябкина перенесла операцию на руке после разрыва сухожилия, но продолжила выступать даже с забинтованной конечностью. Травму она получила перед вылетом в Казань, неудачно схватившись за ручку чемодана. Об этом сообщает Mash.
Серябкина рассказала, что полтора месяца терпела сильную боль и не обращалась к врачам из-за плотного графика. Две недели назад ей наконец зашили сухожилия. Рука была забинтована, двигать ею Серябкина практически не могла, но уже на следующий день вышла на сцену закрытого мероприятия.
Сейчас артистке предписан строгий режим: носить фиксатор, избегать нагрузок и подъёма тяжестей, ежедневно разрабатывать кисть и увлажнять шрам специальным кремом. Врачи настаивают на упражнениях для сохранения эластичности кожи.
Однако ради концертов певица снимает бандаж, что увеличивает риск повторной травмы.
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