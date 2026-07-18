Вертолет Ми-2 разбился при проведении полевых работ на Кубани

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения разбился при проведении обработки полей вблизи станицы Калининской в Краснодарском крае, пилот погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Крушение произошло в 2 км от станицы, в районе западной окраины. На месте крушения пожар площадью 20 кв. м, его ликвидировали.
Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса).
В конце июня в Краснодарском крае еще один вертолет Ми-2 потерпел крушение при обработке поля в районе хутора Прикубанский. Тогда при падении также погиб пилот.
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