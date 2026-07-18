Мать и дочь в Ростове-на-Дону родили с разницей в один день

Так, 6 июля у Елены родилась дочь Екатерина, а 7 июля у Кристины появилась на свет Виктория. После операции мать и дочь оказались в одной палате, где поддерживали друг друга в первые дни восстановления. По словам Елены, она долго мечтала о рождении третьего ребенка и одновременно молилась о том, чтобы ее старшая дочь стала матерью.