«Зенит» в рекордный 10-й раз в истории выиграл Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошел в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
На последних секундах компенсированного времени пенальти реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев, который после забитого мяча спровоцировал массовую стычку с игроками соперника. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» (4:2). Голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева, а единственный промах у победителей допустил Андрей Мостовой.
Эта победа стала для «Зенита» рекордной, десятой в истории турнира. «Спартак» выигрывал Суперкубок лишь однажды, в 2017 году. Новый сезон Российской премьер-лиги обе команды начнут 25 июля.
Тем временем финал чемпионата мира — 2026, запланированный в Нью-Йорке на 19 июля, оказался под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде, которые поспособствовали образованию смога. Дым уже добрался до Нью-Йорка и Бостона.