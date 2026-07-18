Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» в рекордный 10-й раз в истории выиграл Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошел в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» прошел в Нижнем Новгороде. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

На последних секундах компенсированного времени пенальти реализовал нападающий «Зенита» Александр Соболев, который после забитого мяча спровоцировал массовую стычку с игроками соперника. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» (4:2). Голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева, а единственный промах у победителей допустил Андрей Мостовой.

Эта победа стала для «Зенита» рекордной, десятой в истории турнира. «Спартак» выигрывал Суперкубок лишь однажды, в 2017 году. Новый сезон Российской премьер-лиги обе команды начнут 25 июля.

Тем временем финал чемпионата мира — 2026, запланированный в Нью-Йорке на 19 июля, оказался под угрозой переноса из-за лесных пожаров в Канаде, которые поспособствовали образованию смога. Дым уже добрался до Нью-Йорка и Бостона.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше