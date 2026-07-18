«Последний император»: Григорий Лепс намекнул на завершение карьеры

Народный артист РФ Григорий Лепс перед сольным концертом в Витебске заявил, что допускает завершение своей музыкальной карьеры через два года. Об этом сообщило издание «МК».
«Я, наверное, запишу еще один альбом года через два, если Богу будет угодно», — сказал артист. По его словам, он назовет его «Последний император» и, скорее всего, закончит музыкальную деятельность. Певец выразил надежду, что у него это получится.
Также Лепс полагает, что поклонники творчества переживут его уход со сцены. Появятся новые, мотивированные артисты. Время все расставит на свои места, заключил народный артист РФ.
Как писал сайт KP.RU, ранее Григорий Лепс признался, что у него имеются многомиллионные долги. Он уточнил, что на данный момент его задолженность составляет 18 млн долларов. Также артист добавил, что существуют такие деньги, которые дали бы ему возможность не думать о музыке и вообще ни о чем.