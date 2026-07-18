«Последний император»: Григорий Лепс намекнул на завершение карьеры

Как писал сайт KP.RU, ранее Григорий Лепс признался, что у него имеются многомиллионные долги. Он уточнил, что на данный момент его задолженность составляет 18 млн долларов. Также артист добавил, что существуют такие деньги, которые дали бы ему возможность не думать о музыке и вообще ни о чем.