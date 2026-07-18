Супруги в США выиграли полмиллиона долларов, проверив остатки призов в интернете

Однако в конце июня мужчина решил изменить тактику: он проверил в интернете информацию о том, в каких текущих розыгрышах еще остались крупные призы. Выяснилось, что большие суммы остались только в лотерее под названием Gifts of Green. Супруги приобрели два билета этого розыгрыша. Дома, стерев защитный слой, они с удивлением обнаружили, что стали обладателями крупного джекпота благодаря внимательности мужа, передает UPI.