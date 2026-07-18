Супруги в США выиграли полмиллиона долларов, проверив остатки призов в интернете

Жители города Дандолк в американском Мэриленде выиграли 500 тысяч долларов в лотерею. По словам победительницы, они с мужем регулярно покупали лотерейные билеты ради развлечения, однако их максимальный предыдущий выигрыш составлял всего 500 долларов.
Однако в конце июня мужчина решил изменить тактику: он проверил в интернете информацию о том, в каких текущих розыгрышах еще остались крупные призы. Выяснилось, что большие суммы остались только в лотерее под названием Gifts of Green. Супруги приобрели два билета этого розыгрыша. Дома, стерев защитный слой, они с удивлением обнаружили, что стали обладателями крупного джекпота благодаря внимательности мужа, передает UPI.
Мать шестерых детей из Якутска потратила последние деньги из лотерейного кошелька, чтобы купить билет в лотерее «Мечталлион Экспресс». Билет оказался счастливым, и она выиграла миллион рублей.
Сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Об этом рассказали представители бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная лотерея».