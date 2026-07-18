Историю авиации Балтийского флота показали на выставке «Крылья над морем»

В Калининграде открылась выставка под открытым небом «Крылья над морем», посвященная 110-летию авиации Военно-морского флота России. Проект подготовили к юбилейной дате и в год 80-летия Калининградской области.
Экспозиция на музейной набережной Музея Мирового океана рассказывает об истории морской авиации, ее развитии, участии в годы Великой Отечественной войны и судьбах людей, которые связали свою жизнь со службой в небе над морем.
Особое место в выставке заняла история авиации Балтийского флота — ее героические страницы и вклад в развитие региона.