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Историю авиации Балтийского флота показали на выставке «Крылья над морем»

В Калининграде открылась выставка под открытым небом «Крылья над морем», посвященная 110-летию авиации Военно-морского флота России. Проект подготовили к юбилейной дате и в год 80-летия Калининградской области.

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В Калининграде открылась выставка под открытым небом «Крылья над морем», посвященная 110-летию авиации Военно-морского флота России. Проект подготовили к юбилейной дате и в год 80-летия Калининградской области.

Экспозиция на музейной набережной Музея Мирового океана рассказывает об истории морской авиации, ее развитии, участии в годы Великой Отечественной войны и судьбах людей, которые связали свою жизнь со службой в небе над морем.

Особое место в выставке заняла история авиации Балтийского флота — ее героические страницы и вклад в развитие региона.

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