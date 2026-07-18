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Американцы могут передать Саудовской Аравии ядерное оружие?

CNN: У Саудовской Аравии может появиться ядерное оружие.

Саудовская Аравия может войти в «ядерный клуб» и стать обладателем ядерного оружия. Такое решение по предварительным данным якобы одобрила администрация президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступило издание CNN.

Как утверждает издание со ссылкой на свои неназванные источники, проект уже готов и ожидает лишь подписи президента США.

«Проект ядерного соглашения, в котором изложена поддержка США гражданской ядерной программы Эр-Рияда, ожидает подписания президентом Дональдом Трампом несмотря на то, что переговоры между США и Саудовской Аравией завершились в октябре 2025 года», — говорится в опубликованном материале.

Проект заявляется как помощь гражданской ядерной программе Эр-Рияда. Но в то же время эксперты говорят о риске, что таким образом Саудовская Аравия сможет обзавестись ядерным оружием.

При этом, по данным издания, американцы якобы уже предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без какого-либо введения международных гарантий для недопущения разработки ядерного оружия.

Ранее KP.RU писал, что Трамп готовится сбросить на Иран «Маму всех бомб». Что это за 13-тонное чудовище и обрушит ли оно ядерные заводы — читайте тут.

Также Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что приказал министерству войны США «немедленно» начать испытания ядерного оружия, поскольку «это делают все другие».

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