Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Шолохов с 1991 года был автором и ведущим программы о кино и культуре «Тихий дом». Он регулярно освещал крупные международные кинофестивали, входил в состав жюри киносмотров и продюсировал документальные фильмы о выдающихся режиссерах, включая Алексея Германа, Никиту Михалкова и Алексея Балабанова.