Собянин поздравил школьников с медалями Международной химической олимпиады

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников Игоря Устинова и Арсения Гасаненко, завоевавших золотые медали на Международной химической олимпиаде, которая прошла в Узбекистане.
«Награды высшего достоинства получили выпускник 11-го класса школы № 1329 Игорь Устинов и ученик 9-го класса Международной школы смешанного обучения Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Молодцы! Поздравляю с заслуженными наградами!» — написал мэр в «Максе».
Собянин отметил, что школьники выступали в составе российской сборной, все четыре участника которой завоевали золотые медали. В соревнованиях приняли участие школьники более чем из 90 стран.
Мэр также напомнил, что Игорь Устинов в 2025 году стал победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии и Международной олимпиады по химии имени Каныша Сатпаева, а Арсений Гасаненко в прошлом сезоне завоевал золото Международной естественно-научной олимпиады юниоров и в 2026 году стал золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады по химии.
По словам Собянина, подготовка столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».