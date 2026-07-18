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Собянин поздравил школьников с медалями Международной химической олимпиады

В соревнованиях приняли участие ученики более чем из 90 стран.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников Игоря Устинова и Арсения Гасаненко, завоевавших золотые медали на Международной химической олимпиаде, которая прошла в Узбекистане.

«Награды высшего достоинства получили выпускник 11-го класса школы № 1329 Игорь Устинов и ученик 9-го класса Международной школы смешанного обучения Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Молодцы! Поздравляю с заслуженными наградами!» — написал мэр в «Максе».

Собянин отметил, что школьники выступали в составе российской сборной, все четыре участника которой завоевали золотые медали. В соревнованиях приняли участие школьники более чем из 90 стран.

Мэр также напомнил, что Игорь Устинов в 2025 году стал победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии и Международной олимпиады по химии имени Каныша Сатпаева, а Арсений Гасаненко в прошлом сезоне завоевал золото Международной естественно-научной олимпиады юниоров и в 2026 году стал золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады по химии.

По словам Собянина, подготовка столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

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