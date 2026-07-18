Собянин поздравил школьников с медалями Международной химической олимпиады

Мэр также напомнил, что Игорь Устинов в 2025 году стал победителем Международной Менделеевской олимпиады по химии и Международной олимпиады по химии имени Каныша Сатпаева, а Арсений Гасаненко в прошлом сезоне завоевал золото Международной естественно-научной олимпиады юниоров и в 2026 году стал золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады по химии.