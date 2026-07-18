Соболев назвал нормальным поведение болельщиков «Спартака» в суперкубке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев считает нормальным эмоциональное поведение болельщиков московского «Спартака» в концовке основного времени матча за Олимпбет — Суперкубок России. Об этом форвард рассказал ТАСС.
На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте Соболев реализовал пенальти и сравнял счет (1:1). После этого автор гола, который ранее выступал за «Спартак», побежал в сторону трибуны с болельщиками красно-белых. Поклонники закидали форварда стаканами. В серии пенальти «Зенит» одержал победу (4:2).
«Изначально планировалось, что буду бить пенальти и в серии тоже. Выигрывать трофеи всегда здорово, я для этого в “Зенит” и переходил. Ну они же кричали про меня. Но это нормально, 95-я минута, эмоции у всех зашкаливали, тем более я забил на 95-й минуте», — отметил Соболев.
«Я никому ничего не доказывал. Я полагаю, что это не совсем правильно. Были эмоции. Сейчас, когда эмоции улеглись, наверное, не сделал бы так», — добавил форвард «Зенита».
Петербургский клуб в 10-й раз завоевал Суперкубок России и является рекордсменом по этому показателю.