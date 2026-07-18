Соболев назвал нормальным поведение болельщиков «Спартака» в суперкубке

«Изначально планировалось, что буду бить пенальти и в серии тоже. Выигрывать трофеи всегда здорово, я для этого в “Зенит” и переходил. Ну они же кричали про меня. Но это нормально, 95-я минута, эмоции у всех зашкаливали, тем более я забил на 95-й минуте», — отметил Соболев.