Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболев назвал нормальным поведение болельщиков «Спартака» в суперкубке

«Зенит» одержал победу в серии пенальти и в 10-й раз стал обладателем трофея.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев считает нормальным эмоциональное поведение болельщиков московского «Спартака» в концовке основного времени матча за Олимпбет — Суперкубок России. Об этом форвард рассказал ТАСС.

На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте Соболев реализовал пенальти и сравнял счет (1:1). После этого автор гола, который ранее выступал за «Спартак», побежал в сторону трибуны с болельщиками красно-белых. Поклонники закидали форварда стаканами. В серии пенальти «Зенит» одержал победу (4:2).

«Изначально планировалось, что буду бить пенальти и в серии тоже. Выигрывать трофеи всегда здорово, я для этого в “Зенит” и переходил. Ну они же кричали про меня. Но это нормально, 95-я минута, эмоции у всех зашкаливали, тем более я забил на 95-й минуте», — отметил Соболев.

«Я никому ничего не доказывал. Я полагаю, что это не совсем правильно. Были эмоции. Сейчас, когда эмоции улеглись, наверное, не сделал бы так», — добавил форвард «Зенита».

Петербургский клуб в 10-й раз завоевал Суперкубок России и является рекордсменом по этому показателю.