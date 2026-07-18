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Умер Сергей Шолохов, журналист и телеведущий

Журналист Сергей Шолохов умер на 68-м году жизни.

Умер известный российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов. Ему было 67 лет. Об этом сообщил его сын, музыкант и шоумен Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — написал Всеволод Москвин.

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни умер журналист и заслуженный работник культуры РФ Александр Куприянов, который с 2011 года занимал должность главного редактора газеты «Вечерняя Москва». С 1981 года он работал в «Комсомольской правде». Журналист награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали».