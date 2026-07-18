Умер Сергей Шолохов, журналист и телеведущий

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни умер журналист и заслуженный работник культуры РФ Александр Куприянов, который с 2011 года занимал должность главного редактора газеты «Вечерняя Москва». С 1981 года он работал в «Комсомольской правде». Журналист награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За строительство Байкало-Амурской магистрали».