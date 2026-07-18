В России назвали страны, которые пострадают от обострения энергокризиса

В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако уже с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявляли, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив. Позже Иран нанёс удары по американским базам в странах Ближнего Востока и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Спустя несколько дней Иран объявил о закрытии пролива до окончания вмешательства США в регионе, а Трамп сообщил о введении «полной морской блокады» Ирана.