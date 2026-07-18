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В России назвали страны, которые пострадают от обострения энергокризиса

Спецпредставитель президента РФ связал риски с эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке.

Источник: Клопс.ru

Европейский союз и Великобритания могут сильнее других пострадать от нового витка энергетического кризиса. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дмитриева, после паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества вновь обостряется на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Он считает, что наиболее серьёзные последствия ждут именно ЕС и Великобританию.

«После паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке… Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают наиболее всего», — сказал Дмитриев.

Спецпредставитель президента добавил, что страны, которые, по его словам, действуют более прагматично, воспринимают Россию как надёжного и незаменимого энергетического партнёра.

В ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагал завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако уже с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на Иран. В Центральном командовании ВС США заявляли, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив. Позже Иран нанёс удары по американским базам в странах Ближнего Востока и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Спустя несколько дней Иран объявил о закрытии пролива до окончания вмешательства США в регионе, а Трамп сообщил о введении «полной морской блокады» Ирана.

В Иране пригрозили США жёстким ответом за нарушение меморандума.

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