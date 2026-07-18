Умер двукратный призер чемпионатов СССР в составе «Торпедо» Сергей Агашков

Сергей Агашков выступал за «Торпедо» в периоды с 1987 по 1991 год и с 1994 по 1997 год. За это время он провел за команду 209 матчей и забил 21 гол. В составе клуба он дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР — в 1988 и 1991 годах.