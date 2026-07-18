Умер двукратный призер чемпионатов СССР в составе «Торпедо» Сергей Агашков

Двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР по футболу в составе московского «Торпедо» Сергей Агашков умер после продолжительной болезни. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-службе столичного клуба.
— Футбольный клуб «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — передает официальный Telegram-канал клуба.
Сергей Агашков выступал за «Торпедо» в периоды с 1987 по 1991 год и с 1994 по 1997 год. За это время он провел за команду 209 матчей и забил 21 гол. В составе клуба он дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР — в 1988 и 1991 годах.
После завершения игровой карьеры Агашков посвятил себя тренерской работе. Он трудился в системах нескольких футбольных клубов, а с 2024 года занимал должность тренера в академии «Торпедо», передавая свой опыт молодому поколению футболистов.