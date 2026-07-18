Умер журналист Сергей Шолохов

На телевидении начал работать в 1987 году. Широкую известность получил благодаря выпуску передачи «Пятое колесо» с Сергеем Курехиным от 1991 года, где последний проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб. Кроме того, вел передачу о культуре «Тихий дом».