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Умер журналист Сергей Шолохов

Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его пасынок Всеволод Москвин.

Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его пасынок Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал он на странице в «ВКонтакте». Причина смерти не раскрывается, дату и место похорон сообщат позднее.

Сергей Шолохов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, потом аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

На телевидении начал работать в 1987 году. Широкую известность получил благодаря выпуску передачи «Пятое колесо» с Сергеем Курехиным от 1991 года, где последний проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб. Кроме того, вел передачу о культуре «Тихий дом».

Был женат на писательнице Татьяне Москвиной. Она умерла в 2022 году.