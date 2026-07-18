Умер создатель мема «Ленин — гриб» журналист Сергей Шолохов

Карьера Шолохова на Ленинградском телевидении началась в 1987 году. Тогда он занял должность редактора отдела кино. Настоящую популярность ему принесла передача «Пятое колесо». В 1991 году мужчина снял один из выпусков совместно с Сергеем Курёхиным. Этот ролик превратился в легендарный мем «Ленин — гриб». Авторы программы с абсолютно серьёзным видом выдали миф за чистую правду. Они утверждали, будто вождь употреблял галлюциногенные грибы в огромных количествах и сам в итоге превратился в гриб. Такая мистификация вызвала мощный общественный резонанс.