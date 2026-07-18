АКИТ: «Атаки на гражданские объекты — это акт терроризма против мирного населения»

В ночь на 18 июля украинские беспилотные летательные аппараты совершили массированный налёт на несколько регионов России. Как сообщили в Минобороны, силами противовоздушной обороны за эту ночь было перехвачено и уничтожено 379 дронов. Удары, в частности, пришлись на складские комплексы маркетплейса Wildberries, расположенные в городе Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали.