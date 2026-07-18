АКИТ: «Атаки на гражданские объекты — это акт терроризма против мирного населения»

В ночь на 18 июля украинские беспилотные летательные аппараты совершили массированный налёт на несколько регионов России. Как сообщили в Минобороны, силами противовоздушной обороны за эту ночь было перехвачено и уничтожено 379 дронов. Удары, в частности, пришлись на складские комплексы маркетплейса Wildberries, расположенные в городе Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали.
Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Котовске: там, по предварительным данным, погибли семеро сотрудников логистического центра, ещё более сорока человек получили ранения различной степени тяжести. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Произошедшее уже получило оценку на уровне отраслевого сообщества. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов выступил с жёстким заявлением, квалифицировав случившееся как целенаправленный акт терроризма. «Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население, очевидными целями которых являются запугивание и попытки расколоть общество — это циничные и недопустимые преступления, не имеющие никакого оправдания. Это прямой акт терроризма против мирных граждан», — подчеркнул в Telegram-канале ассоциации глава АКИТ.
Артем Соколов также добавил, что вопросы усиления защиты подобных объектов будут прорабатываться в отраслевом формате с привлечением всех профильных структур, исходя из реальной оперативной обстановки. В свою очередь, Wildberries в условиях чрезвычайной ситуации уже занимается выработкой параметров выплат продавцам и формированием пакета мер финансовой поддержки, чтобы стабилизировать положение партнёров, пострадавших от этой атаки.