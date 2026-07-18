Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в категории «Журналист года», а также академиком киноакадемии «Ника». Широкую известность ему принесла деятельность в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», впоследствии — авторский проект «Тихий дом». В 2023 году он был награжден специальным призом «Пером и шпагой» национальной премии «Фигаро».