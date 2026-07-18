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Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

18 июля о смерти журналиста и телеведущего Сергея Шолохова на 68-м году жизни сообщил его пасынок Всеволод Москвин.

Источник: РИА "Новости"

В публикации в социальной сети «ВКонтакте» сказано: «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова».

Как уточняется, сведения о месте и времени похорон будут обнародованы дополнительно.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. В 1986 году он завершил обучение в очной аспирантуре Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в категории «Журналист года», а также академиком киноакадемии «Ника». Широкую известность ему принесла деятельность в программе ленинградского телевидения «Пятое колесо», впоследствии — авторский проект «Тихий дом». В 2023 году он был награжден специальным призом «Пером и шпагой» национальной премии «Фигаро».