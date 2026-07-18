Как позравить с Днем металлурга коллег, друзей и близких

Поздравьте близкого человека с профессиональным праздником. Для этого скопируйте открытку или сохраните ее на телефон, планшет или компьютер и отправьте адресату в любом удобном мессенджере. А если у вас в окружении много металлургов, поделитесь открыткой с ними, опубликовав картинку в социальных сетях.