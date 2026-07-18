Битва на Волге с дракой и пенальти. «Зенит» забрал Суперкубок в десятый раз

От сравнений с чемпионатом мира 2026, вступившим в финальную стадию, уйти, конечно, вообще было невозможно. Вот и один из самых ярких нижегородских футболистов 2010-х годов, обладатель Кубка России Андрей Буйволов, рассуждая о сценарии предстоящего матча, сравнил «Спартак» и «Зенит» с сборной Аргентины: «На чемпионате мира аргентинцы играют в какой-то удивительный футбол. Ни одна европейская сборная, сравняв счёт за пять минут до конца матча, не будет атаковать дальше, а просто закроется в ожидании дополнительного времени. А Лео Месси и Ко идут вперёд забивают ещё и побеждают! Это какой-то интуитивный футбол, который не загонишь в схемы! И в “Спартаке”, и в “Зените” очень много латиноамериканцев. Я надеюсь, что в матче за Суперкубок они нам подарят настоящий футбольный праздник с сумасшедшей развязкой!».