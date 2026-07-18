Битва на Волге с дракой и пенальти. «Зенит» забрал Суперкубок в десятый раз

Более 42 000 болельщиков, собравшихся на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, увидели настоящую битву «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок: были и голы, и драки, и пенальти. Схватку выиграл «Зенит», одолевший своего самого принципиального соперника в послематчевой серии одиннадцатиметровых. С подробностями — nn.aif.ru.
Футбол, мы скучали!
Матч за Суперкубок с такой громкой афишей, как «Зенит» — «Спартак», в столице Приволжья очень ждали. В преддверии встречи по соцсетям быстро разлетелось видео, как по улицам города носятся голодный питерский лев и дикий спартаковский вепрь — к счастью, не настоящие, а сгенерированные ИИ.
Первым в город на Волге и Оке прибыл трофей. За два дня до игры за Суперкубок в аэропорту «Чкалов» на нижегородской земле презентовали два капитана: экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков и экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин.
А за день до матча начали подтягиваться и болельщики. Красно-белых, казалось бы, было больше. Под вечер скандирование «Спартак» (Москва)!" то и дело можно было услышать на главной улице города — Большой Покровской.
Почти как на мундиале.
Перед матчем звёздная делегация — Владислав Радимов, Юрий Жирков, Александр Кержаков и, конечно, Александр Мостовой — общалась с болельщиками в фанзоне стадиона. Александр Мостовой накануне делился с nn.aif.ru ожиданиями от предстоящей битвы за Суперкубок и признавался, что не ждёт от соперников голевого пира: «Матч либо завершится минимальной победой кого-то из соперников, либо команды вообще уйдут в дополнительное время или даже в серию пенальти».
Но уже по прилёту в Нижний Царь зарядился позитивом и выразил надежду, что «Спартак» и «Зенит» смогут показать игру, достойную мундиаля! «Я уверен, что футболисты “Спартака” и “Зенита” смотрят матчи чемпионата мира. Надеюсь, что они смогут приблизиться по игре к этим фантастическим матчам на турнире, которые дарят нам лучшие сборные мира!».
От сравнений с чемпионатом мира 2026, вступившим в финальную стадию, уйти, конечно, вообще было невозможно. Вот и один из самых ярких нижегородских футболистов 2010-х годов, обладатель Кубка России Андрей Буйволов, рассуждая о сценарии предстоящего матча, сравнил «Спартак» и «Зенит» с сборной Аргентины: «На чемпионате мира аргентинцы играют в какой-то удивительный футбол. Ни одна европейская сборная, сравняв счёт за пять минут до конца матча, не будет атаковать дальше, а просто закроется в ожидании дополнительного времени. А Лео Месси и Ко идут вперёд забивают ещё и побеждают! Это какой-то интуитивный футбол, который не загонишь в схемы! И в “Спартаке”, и в “Зените” очень много латиноамериканцев. Я надеюсь, что в матче за Суперкубок они нам подарят настоящий футбольный праздник с сумасшедшей развязкой!».
В какой-то степени оба прогнозиста оказались правы.
«Спартак» начал без нападающих.
И для «Спартака», и для «Зенита» матч за Суперкубок стал первым официальным в сезоне 2026/27. А потому всем было любопытно посмотреть, в каких сочетаниях соперники выйдут на премьеру.
Главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо слегка удивил, оставив в запасе всех центрфорвардов. Линию атаки составили подвижные Маркиньос, Пабло Солари и Кристофер Мартинс, поддерживать которых должен был Эсекьель Барко, так и не уехавший из «Спартака» на родину в Аргентину.
Появились на поле привычные «стартеры» предыдущего сезона: вратарь Александр Максименко, защитники Кристофер Ву и Руслан Литвинов, а также игроки центра поля Роман Зобнин, Наиль Умяров и Жедсон Фернандеш. Единственный дебютант красно-белых —испанец Виктор Парада — остался в запасе.
Состав «Зенита» также не удивил. Денис Адамов занял место в воротах. Игорь Дивеев вышел в центре обороны. Появилась и многочисленная группа бразильцев: Нино, Вендел, Густаво Мантуан и дебютирующий за «Зенит» Педро.
Место центрального нападающего занял экс-спартаковец Александр Соболев, которого красно-белая торсида привычно освистала. Досталось от болельщиков «Спартака» и Максиму Глушенкову, который успел поиграть за столичную команду в далёком 2019-м. А вот двух участников чемпионата мира 2026 Дугласа Сантоса и Луиса Энрике ни в стартовом составе, ни в заявке предсказуемо не оказалось. Главный тренер Сергей Семак дал обоим бразильцам передохнуть и подготовиться к первому туру премьер-лиги, намеченному на 25 июля.
Гол из Люксембурга.
Игру активнее начал «Зенит». На 6-й минуте спартаковцы «напожарили» в штрафной, и Максименко вынужден был спасать команду в конвульсивном прыжке сняв мяч с ноги Педро.
На 20-й минуте полумомент возник у Александра Соболева. Но рвавшегося к мячу центрфорварда «Зенита» опередили красно-белые защитники.
«Спартак» на нижегородском газоне освоился только к середине тайма. Первый подход к чужим воротам москвичи сделали на 23-й минуте и заработали угловой. Но Барко стандарт исполнил безвкусно.
Зато следом красно-белая атака разрезала оборону соперника, словно гладиаторским мячом. Это Барко, Солари и Мартинс чисто по-русски сообразили на троих. Аргентинцы дотащили мяч до штрафной, а затем игровой снаряд с отскоком от защитника «Зенита» попал к Мартинсу. И легенда футбола Люксембурга не промахнулся: 1:0 — красно-белые повели в счёте.
«Зенит» попытался надавить в концовке. Сначала Густаво Мантуан посадил на желтую карточку Жедсона, вынудив спартаковца жёстко сфолить в центре поля. При этом игрок «Зенита» был уверен, что его обидчика должны были удалить.
«Для меня это красная карточка. По той силе удара, которую я получил. Мне больно, но все в порядке», — заявит Мантуан в эфире «Матч ТВ» сразу по окончании первых 45 минут.
Но ни «горчичник» Жедсона, ни угловые в исполнении Вендела, ни перекличка Соболева с фанатами «Зенита», расположившимися за воротами Максименко, «Спартак» не смутили. На перерыв красно-белые ушли, ведя в счёте.
Соболев, драка, пенальти!
Во втором тайме вдохновлённые выходом в финал мундиаля сборной Аргентины Барко и Солари решили исполнить двухходовку в стиле Лео Месси и Лаутаро Мартинеса. Барко навесил с фланга, но Солари, в отличие от Лаутаро, забившего красивый гол головой в полуфинале чемпионата мира англичанам, по воротам Адамова не попал.
«Зенит» был близок к голу на 70-й минуте. Вендел исполнил забег по правому флангу и выполнил дальнюю передачу на Фелипе Аугусто. Но ещё один бразильский новичок «Зенита» пробил головой над перекладиной. Сине-бело-голубые после этого плотно осадили оборону «Спартака», который просел физически и закрылся на своей половине поля.
Один из ключевых моментов возник на 79-й минуте. Мантуан столкнулся в штрафной «Спартака» с Маркиньосом и упал на газон. Пенальти?!
Судья Евгений Буланов побежал смотреть видеоповтор на предмет назначения одиннадцатиметрового. А красно-белые болельщики затянули привычную кричалку про «позор российского футбола». Одиннадцатиметровый не назначили. Но это был ещё не конец.
Обойтись без скандала в таком матче было просто невозможно. Уже в дополнительное время Александр Соболев боролся в штрафной «Спартака» со своим тёзкой Джику и вынудил ганца сыграть рукой. Обратившись к помощи VAR, рефери Буланов указал на точку!
Исполнять пенальти пошел «любимец» всех спартачей Соболев. Разбег, удар, гол! Александр бежит праздновать к красно-белой трибуне, а болельщики забрасывают футболиста мусором.
Свой гол Соболев отмечал так долго, что нервы сдали и у игроков «Спартака». Ву отвесил нападающему «Зенита» подзатыльник, и понеслось! В рукопашной едва не сошлись полные составы команд, включая скамейки запасных.
Битва есть битва!
А кульминацией выяснения отношений стала серия пенальти. Сыграв вничью в основное время, «Спартак» и «Зенит» решали, кто победит, с помощью одиннадцатиметровой «лотереи».
И крепче нервы оказались у «Зенита». Спартаковцы Игорь Дмитриев и Наиль Умяров смазали свои попытки. А точку поставил всё тот же Александр Соболев, который реализовал решающий удар.
Битву двух столиц выиграл действующий чемпион России. Суперкубок в десятый раз за свою историю уезжает в Санкт-Петербург!