Умяров считает справедливым пенальти в ворота «Спартака» в матче за суперкубок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Арбитры матча Олимпбет — Суперкубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» справедливо назначили пенальти в ворота красно-белых. Такое мнение журналистам высказал полузащитник столичной команды Наиль Умяров.
На восьмой компенсированной к основному времени минуте 11-метровый реализовал форвард «Зенита» Александр Соболев. Благодаря этому голу команда из Санкт-Петербурга сравняла счет. В серии пенальти «Зенит» оказался сильнее (4:2).
«Если поставили пенальти, значит, наверное, правильно, судьи посчитали, что был. С моей стороны было не так видно», — сказал Умяров.
После гола Соболева на поле началась массовая потасовка. «Все, что я видел, — начали бежать в центр, много народу, оказалось так, что мне почему-то досталось больше всех. Перед пенальти достаточно такая агрессивная ситуация произошла, но это футбол, часть игры», — рассказал полузащитник «Спартака».
В серии пенальти команды исполняли удары в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». «Было неприятно, скажу так. Мы немного повздорили, повозникали, но наши протесты никак не повлияли. Представители службы безопасности сказали, что только на одной стороне можно бить пенальти», — пояснил Умяров.
Петербургский клуб в 10-й раз завоевал Суперкубок России и является рекордсменом по этому показателю.