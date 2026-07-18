Умяров считает справедливым пенальти в ворота «Спартака» в матче за суперкубок

После гола Соболева на поле началась массовая потасовка. «Все, что я видел, — начали бежать в центр, много народу, оказалось так, что мне почему-то досталось больше всех. Перед пенальти достаточно такая агрессивная ситуация произошла, но это футбол, часть игры», — рассказал полузащитник «Спартака».