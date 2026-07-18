Карседо надеется, что сборная Испании победит в финале чемпионата мира

«Что касается финала чемпионата мира, то испанцам противостоит очень сложная команда, очень конкурентная. Я надеюсь, что мы сможем победить», — сказал Карседо на пресс-конференции после матча за Олимпбет — Суперкубок России в Нижнем Новгороде.