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Карседо надеется, что сборная Испании победит в финале чемпионата мира

В решающем матче турнира испанцам будет противостоять команды Аргентины.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» испанец Хуан Карседо надеется, что его соотечественники победят команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.

«Что касается финала чемпионата мира, то испанцам противостоит очень сложная команда, очень конкурентная. Я надеюсь, что мы сможем победить», — сказал Карседо на пресс-конференции после матча за Олимпбет — Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

В финальном матче чемпионата мира, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Испанцы выигрывали чемпионат мира один раз — в 2010 году.