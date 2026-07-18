Карседо надеется, что сборная Испании победит в финале чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» испанец Хуан Карседо надеется, что его соотечественники победят команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
«Что касается финала чемпионата мира, то испанцам противостоит очень сложная команда, очень конкурентная. Я надеюсь, что мы сможем победить», — сказал Карседо на пресс-конференции после матча за Олимпбет — Суперкубок России в Нижнем Новгороде.
В финальном матче чемпионата мира, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Испанцы выигрывали чемпионат мира один раз — в 2010 году.