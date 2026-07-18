Умер телеведущий и журналист Сергей Шолохов

На 68-м году жизни скончался журналист, телеведущий и кинокритик Сергей Шолохов. О его смерти сообщил пасынок Всеволод Москвин. Причина смерти не раскрывается, однако знакомые отмечают, что в последние годы состояние здоровья Шолохова заметно ухудшилось после утраты супруги.
Широкую известность Шолохов получил благодаря работе на Ленинградском телевидении, где с конца 1980-х занимался программами о кино и культуре. Особый резонанс вызвал выпуск передачи «Пятое колесо», созданный совместно с музыкантом Сергеем Курёхиным. Именно тогда появилась знаменитая телевизионная мистификация, позже ставшая известной как мем «Ленин — гриб».
В дальнейшем Сергей Шолохов вел авторскую программу «Тихий дом», освещал крупнейшие международные кинофестивали и занимался продюсированием документальных фильмов. Информация о времени и месте прощания с телеведущим будет опубликована позднее.
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