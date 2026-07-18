Умер телеведущий и журналист Сергей Шолохов

На 68-м году жизни скончался журналист, телеведущий и кинокритик Сергей Шолохов. О его смерти сообщил пасынок Всеволод Москвин. Причина смерти не раскрывается, однако знакомые отмечают, что в последние годы состояние здоровья Шолохова заметно ухудшилось после утраты супруги.