Сенатор Карасин: Ответ России на удары ВСУ по мирным объектам будет жестким

Ответ РФ на атаки Вооруженных сил Украины на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким. Об этом в субботу, 18 июля, высказался глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
— Уверен, что ответ России не заставит себя ждать и будет жестким, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, «свинство киевской власти продолжает шириться».
— Помимо школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров торговой компании Wildberries. Понятно, что мерзавцы прицельно бьют БПЛА по социально важным объектам, — добавил сенатор.
В этом и есть реальная суть современного нацизма, отметил Карасин.
Ночью 18 июля беспилотники ВСУ атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров один человек погиб.