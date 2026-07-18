Сенатор Карасин: Ответ России на удары ВСУ по мирным объектам будет жестким

Ночью 18 июля беспилотники ВСУ атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров один человек погиб.