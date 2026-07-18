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Сенатор Карасин: Ответ России на удары ВСУ по мирным объектам будет жестким

Ответ РФ на атаки Вооруженных сил Украины на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким. Об этом в субботу, 18 июля, высказался глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Ответ РФ на атаки Вооруженных сил Украины на мирные объекты не заставит себя ждать и будет жестким. Об этом в субботу, 18 июля, высказался глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

— Уверен, что ответ России не заставит себя ждать и будет жестким, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, «свинство киевской власти продолжает шириться».

— Помимо школ, жилых домов и исторических памятников очередь дошла до логистических центров торговой компании Wildberries. Понятно, что мерзавцы прицельно бьют БПЛА по социально важным объектам, — добавил сенатор.

В этом и есть реальная суть современного нацизма, отметил Карасин.

Ночью 18 июля беспилотники ВСУ атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, которые работали в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров один человек погиб.

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