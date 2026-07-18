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Россиянам рассказали о графике повышения пенсий в 2026 году

Говырин: россиянам в 2026 году повысят пенсии 1 августа и 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году пенсии в России будут повышаться поэтапно, а отдельные категории граждан смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Политик уточнил, что до конца года предусмотрены и дополнительные перерасчеты для отдельных категорий пенсионеров. С 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает выплаты работающим пенсионерам без необходимости подачи заявлений.

Говырин добавил, что россияне, которым в июле исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности, с августа начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169,38 рубля. Им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

«1 октября 2026 года — запланирована индексация военных пенсий на 4%. Она привязана к росту денежного довольствия действующих военнослужащих, а не к общей инфляции», — сказал он для RT.

Ранее KP.RU сообщал, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля. По данным Соцфонда, лидером среди российских регионов по уровню пенсии стала Чукотка. Там в среднем получали 42 270 рублей.

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