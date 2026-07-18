Семак: у «Зенита» не все получалось в матче со «Спартаком»

«Много нервов, борьбы, эмоций, тяжелый матч, в котором не все получалось в плане качества игры. Рад, что сегодня смогли победить, вернули должок за поражение по пенальти в Кубке России. Рад, что команда радовалась и проявила столько эмоций, которые показывают то, что ребята голодные до побед. Естественно, нам было сложнее, потому что болельщиков “Спартака” было больше, из Москвы здесь не проблема доехать, Питер сложнее немножко», — сказал Семак.