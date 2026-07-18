Семак: у «Зенита» не все получалось в матче со «Спартаком»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у команды не все получалось в плане качества игры в матче за Олимпбет — Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком». Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.
«Много нервов, борьбы, эмоций, тяжелый матч, в котором не все получалось в плане качества игры. Рад, что сегодня смогли победить, вернули должок за поражение по пенальти в Кубке России. Рад, что команда радовалась и проявила столько эмоций, которые показывают то, что ребята голодные до побед. Естественно, нам было сложнее, потому что болельщиков “Спартака” было больше, из Москвы здесь не проблема доехать, Питер сложнее немножко», — сказал Семак.
В субботу «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в серии пенальти и в 10-й раз стал обладателем трофея.