Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семак: у «Зенита» не все получалось в матче со «Спартаком»

Петербургская команда одержала победу в серии пенальти.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у команды не все получалось в плане качества игры в матче за Олимпбет — Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком». Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

«Много нервов, борьбы, эмоций, тяжелый матч, в котором не все получалось в плане качества игры. Рад, что сегодня смогли победить, вернули должок за поражение по пенальти в Кубке России. Рад, что команда радовалась и проявила столько эмоций, которые показывают то, что ребята голодные до побед. Естественно, нам было сложнее, потому что болельщиков “Спартака” было больше, из Москвы здесь не проблема доехать, Питер сложнее немножко», — сказал Семак.

В субботу «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в серии пенальти и в 10-й раз стал обладателем трофея.