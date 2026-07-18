Актриса Екатерина Волкова показала дочь от Эдуарда Лимонова в день ее 18-летия

Актриса Екатерина Волкова поздравила свою младшую дочь Александру с 18-летием, отцом которой является писатель Эдуард Лимонов. В честь праздника она разместила на своей странице в соцсети фото наследницы.
— Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Дорогая моя, любимая доченька, я желаю тебе огромного счастья, воли и упорства для достижения своих целей. Желаю настоящих друзей, которые будут смотреть с тобой в одну сторону, сторону света, добра, любви, взаимоуважения и понимания, — написала звезда.
У артистки есть еще одна дочь — 34‑летняя Валерия от первого супруга, а также сын Богдан от Лимонова. У Волковой также имеется трое внуков.
После развода с писателем она сохранила с ним хорошие отношения. Он скончался в 2020 году на 78-ом году жизни.
18 июля Екатерина Волкова впервые появилась на публике после лечения в стационаре. По ее словам, из-за напряженного гастрольного графика она попала в больницу с синуситом, и ей впервые потребовалась медицинская процедура прокола.