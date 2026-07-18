Актриса Екатерина Волкова показала дочь от Эдуарда Лимонова в день ее 18-летия

— Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Дорогая моя, любимая доченька, я желаю тебе огромного счастья, воли и упорства для достижения своих целей. Желаю настоящих друзей, которые будут смотреть с тобой в одну сторону, сторону света, добра, любви, взаимоуважения и понимания, — написала звезда.