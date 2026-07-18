Минобороны Эстонии анонсировало усиление присутствия НАТО

Численность военного контингента НАТО, размещенного в Эстонии, в 2027 году увеличится почти до 1,2 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.
По словам главы Минобороны Эстонии, численность военного контингента возрастет примерно на 300 человек.
«Весной следующего года у нас будет больше британцев, общее количество военных — почти 1200», — сказал министр в интервью ERR.
Певкур добавил, что вместе с военнослужащими Британия направит в Эстонию беспилотники дальнего радиуса действия. Расширение британского присутствия станет частью изменения формата военной миссии НАТО в стране.
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