Первый класс пожароопасности установился в лесах Нижегородской области

Минимальный уровень опасности зафиксирован во всех 50 муниципальных образованиях, включая крупные города и округа. Несмотря на благоприятную обстановку, ведомство напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения возгораний по вине человека.