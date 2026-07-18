Первый класс пожароопасности установился в лесах Нижегородской области

Первый класс пожарной опасности в лесах установился на всей территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.
Минимальный уровень опасности зафиксирован во всех 50 муниципальных образованиях, включая крупные города и округа. Несмотря на благоприятную обстановку, ведомство напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения возгораний по вине человека.
Для удобства нижегородцев на официальном сайте Минлесхоза ежедневно обновляется интерактивная карта пожарной опасности. При обнаружении огня граждан просят незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны по телефону 8 (800)100−94−00 или в региональную диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось, что нижегородцам назвали дату возвращения 30-градусной жары в регион.