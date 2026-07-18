В матче за Суперкубок произошел скандал перед серией пенальти

Во время серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» арбитр Евгений Буланов отказался от традиционной жеребьевки. Вместо этого судья самостоятельно определил ворота, в которые команды исполняли 11-метровые удары.
По информации СМИ, такое решение могло быть принято по рекомендации представителей Российского футбольного союза. Сообщается, что поводом стали соображения безопасности после того, как на последних минутах встречи Александр Соболев эмоционально отпраздновал забитый мяч перед сектором болельщиков «Спартака».
Матч прошел в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена» и завершился в основное время со счетом 1:1. «Спартак» открыл счет благодаря голу Кристофера Мартинса, а «Зенит» восстановил равновесие в компенсированное время после реализованного Соболевым пенальти. В серии 11-метровых ударов победу со счетом 4:2 одержал петербургский клуб.
Ранее финальный матч чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии завершился грандиозным скандалом. Встреча между клубами «Крузейро» и «Атлетико Минейро» переросла в массовую драку, после которой судья показал сразу 23 красные карточки.