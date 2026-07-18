В матче за Суперкубок произошел скандал перед серией пенальти

Матч прошел в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена» и завершился в основное время со счетом 1:1. «Спартак» открыл счет благодаря голу Кристофера Мартинса, а «Зенит» восстановил равновесие в компенсированное время после реализованного Соболевым пенальти. В серии 11-метровых ударов победу со счетом 4:2 одержал петербургский клуб.