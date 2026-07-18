Движение в Ногинске будет ограничено до полной ликвидации пожара на нефтебазе

В Ногинске продолжает действовать ограничение движения на ряде дорог и перекрестков из-за пожара на территории нефтебазы. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов.
«Перекрытие ряда дорог и перекрестков временно сохраняется до полного устранения пожара на нефтебазе», — написал политик в мессенджере Max.
Семенов добавил, что для обеспечения работы экстренных служб на месте происшествия развернули магистральную рукавную линию, которая используется пожарными при тушении огня.
Напомним, что возгорание на нефтебазе в Ногинске произошло после падения украинского беспилотника. Специалисты продолжают ликвидацию последствий происшествия.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены. Также 24 человека пострадали.