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Движение в Ногинске будет ограничено до полной ликвидации пожара на нефтебазе

В Ногинске продолжают тушить пожар на нефтебазе после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Ногинске продолжает действовать ограничение движения на ряде дорог и перекрестков из-за пожара на территории нефтебазы. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов.

«Перекрытие ряда дорог и перекрестков временно сохраняется до полного устранения пожара на нефтебазе», — написал политик в мессенджере Max.

Семенов добавил, что для обеспечения работы экстренных служб на месте происшествия развернули магистральную рукавную линию, которая используется пожарными при тушении огня.

Напомним, что возгорание на нефтебазе в Ногинске произошло после падения украинского беспилотника. Специалисты продолжают ликвидацию последствий происшествия.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате удара в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены. Также 24 человека пострадали.

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